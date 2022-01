Analitycy przekonują, że to właśnie w nią ma uderzyć nowa strategia prezydenta, który postanowił ograniczyć do minimum udział niezaszczepionych Francuzów w życiu społecznym. Według szacunków ministra zdrowia Oliviera Vérana niezaszczepionych pod koniec 2021 r. miało być ok. 4 mln osób. – Chcę ich naprawdę wkurzyć – powiedział Macron w głośnym wywiadzie dla „Le Parisien”. „Zajmując tak zdecydowane stanowisko, dąży do wymuszenia na republikanach opowiedzenia się po jednej ze stron” – pisał korespondent BBC z Paryża Hugh Schofield. Macron liczy, że dzięki temu zdobędzie wsparcie milionów obywateli, którzy pragną powrotu do przedpandemicznej rzeczywistości. Dwie dawki przyjęło dotychczas 74,2 proc. społeczeństwa, co stawia go po stronie większości.