Rumunia startowała z dużo niższego poziomu i później weszła do UE , a mimo to Siedmiogród dogania województwo z bogatym Krakowem i Zakopanem. Zapytałem władze Małopolski, czy ich zdaniem to rumuński region rozwija się tak dobrze, czy może Małopolska za wolno względem potencjału generowanego przez dawną stolicę i Tatry. – Należy sprostować tezę o bogatym regionie Tatr. Atrakcyjność turystyczna Podhala nie może być jednoznacznie zestawiana z generowaniem wysokiego PKB dla regionu. Podregion nowotarski należy do obszarów o niskich wartościach PKB na mieszkańca nie tylko województwa małopolskiego, ale i całego kraju. Niewiele wyższe lokaty w rankingach osiągają podregiony nowosądecki i tarnowski – odowiedział Dawid Gleń, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.