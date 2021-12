Spośród ważnych głosowań na świecie warto wspomnieć o Filipinach, które w maju wybiorą prezydenta i parlament. Urzędujący szef państwa Rodrigo Duterte, znany z łamiącej prawa człowieka walki z przestępczością, nie może kandydować na drugą kadencję. Faworytem jest Bongbong Marcos, syn byłego dyktatora Ferdinanda (rządził w latach 1965-1986) i jego żony Imeldy, uznawanych za jedną z najbardziej skorumpowanych par w historii światowej polityki. Świat liczy, że uda się przeprowadzić głosowania w Libii - najpierw na prezydenta, a następnie do parlamentu - co ma być milowym krokiem na drodze do trwałego pokoju. Libijczycy mieli pierwotnie pójść do urn 24 grudnia mijającego roku, jednak termin został przesunięty - wstępnie na pierwsze miesiące nowego roku. W podobnym czasie odbędzie się zapewne referendum konstytucyjne na Białorusi, które z punktu widzenia Alaksandra Łukaszenki ma domknąć okres niepokojów rozpoczętych protestami w 2020 r.