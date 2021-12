– Postawienie głowie państwa zarzutów zdrady państwa, finansowania terroryzmu i wspomagania organizacji terrorystycznych to przekroczenie czerwonej linii. To już nie żarty. Żarty się skończyły. Ale o tym potem, bo na razie ktoś musi być mądrzejszy. Teraz musimy się zjednoczyć, musimy uratować Ukrainę i odeprzeć rosyjską agresję. Razem do zwycięstwa! I do zobaczenia na Ukrainie! – powiedział lider partii Solidarność Europejska. Poroszenko obiecał, że wróci do Kijowa w pierwszej połowie stycznia, choć dobrze poinformowana zwykle dziennikarka Sonia Koszkina z portalu Lb.ua zasugerowała, że może zmienić zdanie, jeśli w ślad za zarzutami zostanie wysłany za nim list gończy. 17 grudnia Poroszence próbowano wręczyć wezwanie na przesłuchanie, ale wyraźnie zdenerwowany polityk wyjechał do Turcji na spotkanie z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Wczoraj był już w Polsce, gdzie spotkał się z szefem sejmowej komisji spraw zagranicznych Markiem Kuchcińskim.