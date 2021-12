W Komunistycznej Partii Chin ścierają się ze sobą dwie frakcje. Jedna chciałaby zerwać z uzależnieniem od długu, a druga obawia się, że mogłoby to doprowadzić do końca wzrostu gospodarczego. – Tak naprawdę to najważniejszy spór, jaki toczy się dzisiaj w łonie KPCh – mówi Jakub Jakóbowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. – Czy dalej stymulować gospodarkę, ale przez to generować więcej długu, czy też chłodzić ją, żeby wyleczyć strukturalne problemy? – dodaje ekspert. Oficjalnie partia stanowi monolit. Ale echa wewnętrznych tarć czasem przedostają się na zewnątrz. Przykładem są chociażby wizyty przedstawicieli Komisji Kontroli i Dyscypliny – specjalnego ciała antykorupcyjnego powołanego przez prezydenta Xi Jinpinga – w siedzibie banku centralnego, o których w ubiegłym tygodniu informował dziennik „Wall Street Journal”.

To bezprecedensowa sprawa, ponieważ dotychczas Ludowy Bank Chin cieszył się opinią technokratycznej instytucji, która wykroiła sobie tyle autonomii, na ile jest to możliwe w systemie komunistycznym. To zasługa byłego szefa tej instytucji Zhou Xiaochuana, który kierował bankiem w latach 2002–2018 i był jednym z architektów transformacji gospodarki w stronę modelu wolnorynkowego. Za jego kadencji wpływ banku centralnego na gospodarkę stał się tak duży, że w kraju zaczęto mówić o nim „yang ma”, czyli „wielka matka”. Według dziennika komisja wzięła na widelec m.in. dwóch wysokich rangą menedżerów banku.

Na swojej stronie organ poinformował, że inspektorzy wygłosili specjalne wykłady dla pracowników, które miały zapewnić o przywódczej roli partii. „W przeszłości podstawy dla wszechstronnego i ścisłego przywództwa partii w sektorze finansowym były słabe. Szczególnie w banku centralnym widoczne były tendencje, aby postrzegać jego rolę w kategorii wyjątkowości” – napisał w komunikacie na stronie komisji jej przedstawiciel Xu Jia’ai. Krótko mówiąc: wymogi partii mają pierwszeństwo w stosunku do zdania menedżerów banku. – Wizyta Komisji Kontroli i Dyscypliny może być elementem szerszej wewnątrzpartyjnej rozgrywki o to, kto ma kontrolować Ludowy Bank Chin, a może być też próbą ręcznego sterowania polityką monetarną – mówi Jakóbowski.

Bank centralny nie jest jedyną instytucją finansową, do której zapukali w ciągu ostatnich miesięcy kontrolerzy komisji. W połączeniu z dokręcaniem śruby regulacyjnej spółkom technologicznym daje to jednak w miarę spójny obraz chęci ręcznego sterowania gospodarką w imię wspomnianej stabilności. Innymi słowy partia chce dosypywać do gospodarczego pieca, ale unikać przegrzania, które mogłoby go rozsadzić od wewnątrz. Ludowy Bank Chin jest doskonałym przykładem realizacji tej polityki w praktyce. Chińscy ekonomiści dzielą aktywność instytucji na dwie kategorie. Z jednej strony są takie działania jak podnoszenie czy obniżka stóp procentowych, które promieniują na całą gospodarkę. Od 2014 r. bank centralny rozwinął jednak szereg innych instrumentów, których działania mają być bardziej precyzyjne i trafiać do wybranych sektorów.