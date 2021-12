Erdoğan, który jest u władzy od prawie dwóch dekad, swój polityczny sukces opierał na ciągłym wzroście gospodarczym, dzięki któremu miliony obywateli awansowało do klasy średniej. Teraz, kiedy bezrobocie sięgnęło 14 proc., a przepaść między biednymi i bogatymi się zwiększa, jego pozycja została zachwiana. Z badań przeprowadzonych przez sondażownię Optimar wynika, że jeszcze we wrześniu poparcie dla prezydenta utrzymywało się na poziomie ok. 45 proc. W drugiej połowie listopada spadło do zaledwie 26 proc.

Następne wybory prezydenckie powinny odbyć się planowo w 2023 r. Opozycja wzywa jednak, by zorganizować je wcześniej. – Jeśli działania prezydenta są celowe, to można je uznać za jawną zdradę stanu. Jeśli jednak wynikają z niekompetencji, to oczywiste jest, że należy jak najszybciej przeprowadzić wybory – przekonywała niedawno przewodnicząca Dobrej Partii Meral Akşener.

Pojawia się również pytanie, czy wybory, niezależnie od ich terminu, będą wolne i uczciwe. W 2019 r. Erdoğan zarządził bowiem powtórzenie głosowania w wyborach na burmistrza Stambułu, które wygrał opozycyjny kandydat z Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), Ekrem Imamoglu (w powtórzonych również został zwycięzcą). CHP już szkoli zespoły monitorujące wybory, by zapobiec wszelkim próbom ich manipulacji. – Nie chodzi tylko o pokonanie Erdoğana. Musimy stworzyć demokratyczne instytucje, które przetrwają po 2023 r. – mówił niedawno w rozmowie z niemieckim „Der Spiegel” lider opozycyjnej Partii Demokracji i Rozwoju, Ali Babacan. – Z punktu widzenia Erdoğana wybory muszą być na tyle uczciwe, by jego stali wyborcy w to uwierzyli, ale nie do tego stopnia, by opozycja mogła stanowić realne zagrożenie – tłumaczy analityk PISM. Można się więc spodziewać wykorzystania dobrze już w Turcji znanych praktyk, takich jak zastraszanie i zatrzymywanie kandydatów opozycji czy nierówny dostęp do przestrzeni medialnej. – Wyborcy opozycji obawiają się także, że w sytuacji kiedy społeczeństwo tureckie jest głęboko spolaryzowane, może dojść do interwencji grup paramilitarnych na rzecz Erdoğana – tłumaczy Wasilewski. Przekonuje jednak, że możliwości prezydenta są ograniczone. – Turcja nie jest Białorusią – zaznacza.