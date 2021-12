Zapewnienie ścieżki do uzyskania obywatelstwa 11 mln osób przebywających w USA bez odpowiedniej dokumentacji – takie obietnice w kampanii wyborczej składali demokraci. Zmiany w prawie migracyjnym zawarto w projekcie ustawy o wydatkach socjalnych przegłosowanym już przez Izbę Reprezentantów. Realizacja wszystkich jej celów pochłonie 2 bln dol. Nowe przepisy dotyczące migrantów zapowiadano jako największą reformę od 35 lat. Zostały okrojone, ale dla milionów migrantów to i tak perspektywa postępu na długiej drodze do obywatelstwa.

– Postanowienia zawarte w obecnej wersji ustawy, choć nadal istotne i dające iskierkę nadziei, nie są jeszcze spełnieniem obietnic wyborczych. Nie jest to do końca to, czego byśmy oczekiwali, naprawdę potrzebna jest kompleksowa reforma imigracyjna, która określi drogę do otrzymania obywatelstwa amerykańskiego dla wielu milionów osób przebywających obecnie w cieniu, a które są wspaniałą częścią społeczeństwa amerykańskiego, choć nie mają odpowiednich dokumentów – mówi Boruch.

Nad całym pakietem wydatków socjalnych debatuje obecnie Senat. Władze izby wyższej parlamentu USA zapowiadają, że do świąt Bożego Narodzenia zamierzają poddać go pod głosowanie. Do przyjęcia przepisów migracyjnych potrzebna będzie większość kwalifikowana, gdyż Senat uznaje, że wykraczają one znacznie poza sferę fiskalną i stanowią istotną zmianę w strategii politycznej kraju. To oznacza, że demokraci będą musieli przekonać do zmian część senatorów republikańskich. W zamian ci mogą zażądać korekt w projekcie, prawdopodobnie jeszcze bardziej go okrajając. Republikanie wskazują, że postulaty demokratów stanowią poważne obciążenie dla budżetu państwa i według szacunków zwiększą dług publiczny o 111 mld dol. w ciągu 10 lat.