Pod presją mediów urzędnicy zostali zmuszeni do wzięcia w obronę wiceprezydent. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapewniała, że Biden ceni rady Harris, a sama zainteresowana dementowała, że czuje się pomijana. Wielu to nie przekonało. - Fakt, że dziennikarze mogą dotrzeć do przecieków, to najlepszy dowód na to, że w Białym Domu gotuje się pod pokrywką - nie ma wątpliwości Kohut.