Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dał do zrozumienia, że Łukaszenka może liczyć na poparcie, dopóki migranci nie są kierowani do Rosji. - Służby migracyjne Białorusi podejmują wszelkie niezbędne kroki, by utrzymać sytuację w granicach prawa . Nie ma też wątpliwości, że istnieją obawy, iż migranci mogą przeniknąć na nasze terytorium - powiedział Pieskow. A rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa zasugerowała, że to zemsta na Polsce za „aktywny udział w zniszczeniu Iraku”, czyli obalenie Saddama Husajna. „Ponad 2000 polskich żołnierzy wtargnęły do tego państwa, by budować demokrację. Dlaczego nie przyjąć teraz tyluż wdzięcznych Irakijczyków?” - napisała na Telegramie.