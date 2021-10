Także Putin pozwolił sobie na niejednoznaczne sugestie. – Wszyscy nam sugerują: zwiększcie dostawy gazu przez Ukrainę. To niebezpieczne. Infrastruktura nie była tam remontowana dziesięcioleciami. Jeśli zwiększyć ciśnienie, w ogóle trzaśnie – mówił 13 października. Wiele wskazuje właśnie na to, że jeszcze tej zimy Rosja sięgnie po naciski o charakterze energetycznym. Zwłaszcza jeśli uda jej się doprowadzić do uruchomienia Nord Stream 2. Za błąd polegający na niezablokowaniu projektu w pierwszym rzędzie zapłaci Ukraina. Kreml tradycyjnie bierze ustępstwa za oznakę słabości. Skoro Zachód taką słabość okazał, czas go docisnąć.