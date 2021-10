Polski resort spraw wewnętrznych może się spodziewać kolejnych pytań ze strony KE związanych z sytuacją na granicy. Brukseli zależy na większej przejrzystości i transparentności. Wątpliwości rozwiązałoby wysłanie na granicę funkcjonariuszy Frontexu, aby jednak tak się stało, z wnioskiem o zaangażowanie muszą zwrócić się do tej unijnej agencji z siedzibą w Warszawie polskie władze. To jednak do tej pory nie nastąpiło. Resort spraw wewnętrznych zaprosił jedynie w poniedziałek na granicę dyrektora wykonawczego Frontexu Fabrice’a Leggeriego. W komunikacie agencja napisała później, że szef Frontexu był „pod wrażeniem środków zastosowanych do ochrony granicy”. – To był ruch wyprzedzający, teraz polski rząd może powiedzieć, że przecież wszystko jest transparentne, że działają przejrzyście – komentuje nasz rozmówca w Brukseli. KE zależy na zaangażowaniu Frontexu, bo wówczas sytuacja na granicy objętej stanem wyjątkowym stałaby się bardziej przejrzysta.