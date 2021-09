To kolejny dowód na determinację Rzymu w walce z pandemią. Włochy stały się forpocztą szczepionkowych nakazów już w marcu, kiedy rząd ogłosił obowiązek podwijania rękawów dla pracowników medycznych pod sankcją zawieszenia w pracy (dotychczas spotkało to ponad 700 lekarzy w całym kraju). Do 10 października z kolei czas na zaszczepienie się mają pracownicy domów opieki społecznej. Cel: nie dopuścić do powtórki z marca ub.r., kiedy zawał w służbie zdrowia doprowadził do hekatomby wśród starszych pacjentów.