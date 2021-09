Ponad 100 ofiar śmiertelnych w USA i na Karaibach, tysiące zniszczonych domów, miliony gospodarstw dotkniętych przerwami dostaw prądu – to bilans huraganu Ida, który niespełna dwa tygodnie temu uderzył we Wschodnie Wybrzeże USA. Łączne straty, według szacunków AccuWeather, mogą sięgnąć 100 mld dol. To tyle, na ile szacowany jest łączny koszt ponad 20 najdotkliwszych kataklizmów, które przeszły przez USA w zeszłym roku.