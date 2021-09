Trzeba jednak zrobić jedno, istotne z punktu widzenia Warszawy, zastrzeżenie. O ile bardzo mało prawdopodobne jest to, że w niemieckim rządzie zmieni się podejście do Nord Streamu, UE , NATO, a nawet wydatków na obronność, o tyle jedna kwestia może ulec znaczącej zmianie: praworządność. Zarówno socjaldemokraci, jak i Zieloni w Parlamencie Europejskim są w forpoczcie walki o praworządność. To oni prześcigają się kolejnymi rezolucjami przeciwko Polsce i Węgrom. I chociaż czołowi dzisiaj politycy SPD – Scholz, ale też minister spraw zagranicznych Heiko Maas – jako członkowie rządu Merkel stronili od głośnego komentowania kontrowersyjnych reform w Polsce, to już Martin Schulz, były przewodniczący europarlamentu, walił w PiS jak w bęben. To on jako jeden z pierwszych wzywał do blokowania Warszawie środków europejskich, co dzisiaj staje się rzeczywistością. Co prawda po porażce w poprzednich wyborach Schulz, który kandydował na kanclerza, odsunął się w cień i dzisiaj jest szeregowym posłem do Bundestagu, a w obecnej kampanii politycy SPD praworządnością nie zaprzątają sobie jak na razie głowy, ale wiatr wiejący z Brukseli może wpłynąć na zmianę retoryki także w Berlinie. Szczególnie pod wodzą socjaldemokratów i/lub Zielonych.