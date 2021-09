Czy jest charyzmatyczny i porywa tłumy? Nie, co było widać w pierwszej debacie telewizyjnej, którą odbyli kandydaci. Można jednak zaryzykować tezę, że jest on silny słabością konkurentów, a na ich tle wypada korzystniej. Nie ma spektakularnych wpadek (w przeciwieństwie do Lascheta) i ma doświadczenie w rządzeniu (w opozycji do Baerbock). No i przez lata współpracował z Merkel. Najwyraźniej dużą część wyborców to przekonuje. W sumie trudno się dziwić, że nie chcą radykalnych zmian. Gospodarka kwitnie, pandemię Niemcy przeszli naprawdę nieźle, a takie wpadki jak spóźniona ewakuacja z Afganistanu idą na konto chadeków, a nie socjaldemokratów. Jeśli trend się utrzyma, to właśnie Scholz będzie miał prawo dobrać sobie koalicjanta bądź koalicjantów. Choć jeszcze wiele może się zmienić i nie warto zbyt szybko grzebać szans chadeków, to do wyborów zostały już tylko trzy tygodnie.