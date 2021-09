W czwartek Szczerski poinformował o przekazaniu listów uwierzytelniających na ręce sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Dodał, że z Guterresem rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, polityki klimatycznej oraz wyzwaniach związanych z pandemią.

Pytany w piątek o swoje pierwsze "ważne rozmowy" w roli przedstawiciela RP przy ONZ, ambasador wskazał m.in. na wysoką ocenę sprawnie przeprowadzonej przez Polskę akcji ewakuacyjnej z Afganistanu, co - jak mówił - pozwoliło Polsce zbudować prestiż, a to już mu pomaga w pracy w ONZ.

"Kilka jest tematów bardzo ważnych na forum międzynarodowym, a dotyczących Polski. To oczywiście kwestia Afganistanu i tego co będzie działo się dalej w tamtym rejonie świata. I tu jest bardzo ważna także rola Polski, która poprzez swoją bardzo sprawnie przeprowadzoną ewakuację i pomoc także dla innych instytucji, które się do nas zwracały, jeżeli chodzi o ewakuację ludności z Afganistanu, zbudowała swój prestiż przez to działanie" - powiedział.

W związku z tym, ambasador RP przy ONZ pogratulował "polskiemu rządowi, MSZ-towi, także Biuru Międzynarodowego, że to tak dobrze wszystko było przeprowadzone". "To mi także bardzo pomaga w pracy w Nowym Jorku" - dodał.

Poinformował także o przeprowadzeniu w czwartek rozmowy z sekretarzem generalnym Guterresem o "sytuacji w naszym regionie", w tym o Ukrainie i Białorusi oraz o "kwestiach klimatycznych" i pandemii koronawirusa. Według niego, w Nowym Jorku 4. fala pandemii jest "w pełnym rozpędzie" i są już pierwsze przypadki zakażeń wśród dyplomatów ONZ.

"Mam nadzieję, że Polski nie będzie czekało to, co nastąpiło tutaj; w Stanach Zjednoczonych 4. fala Covidu jest naprawdę bardzo wysoka dzisiaj" - powiedział.

Pytany, jak ocenia informacje dotyczące granicy polsko-białoruskiej, m.in. że koczują tam Afgańczycy, podczas gdy "wiemy, iż w dużej mierze są to obywatele Iraku transportowani przez służby Alaksandra Łukaszenki", odparł, że w ONZ wszyscy są przekonani, iż mamy do czynienie z akcją hybrydową i nikt tam nie rozumie postawy części polskiej opozycji, która twierdzi inaczej.

"Trzeba powiedzieć jasno, że nikt tutaj w Nowym Jorku nie ma wątpliwości, że to, co dzieje się na wschodniej granicy Polski nie jest ruchem migracyjnym, który wymaga wsparcia i pomocy ze strony społeczności międzynarodowej, tylko jest formą hybrydowego działania mającego zdestabilizować wschodnią granicę Polski, wschodnią granicę NATO i Unii Europejskiej; świadomość tego jest tu pełna" - powiedział Szczerski.

Ambasador relacjonował, że po rozmowach w czwartek z przedstawicielami Iraku, a także z sekretarzem generalnym ONZ, "wszyscy mają świadomość tego, że to, co dzieje się na wschodniej granicy Polski dzisiaj, jest rzeczą bardzo poważną i jest sztucznym kryzysem, wywołanym celowo".

"Jest oczekiwanie tego, że Polska będzie broniła i chroniła swoją wschodnią granicę" - zaznaczył.

Odnosząc się do pojawiających się w Polsce krytycznych wobec działań rządu "głosów w internecie" ze strony opozycji, Szczerski zapewnił, że w ONZ "takie głosy w ogóle nie istnieją".

"One są absolutnie niezrozumiałe i uważane za rzecz, która jest nieadekwatna do sytuacji, która realnie ma miejsce na wschodniej granicy Polski" - relacjonował.

Według niego, "w dzisiejszym świecie, a zwłaszcza w naszym regionie, pojęcie granicy jest rzeczą bardzo poważną". Jak zaznaczył, "mieliśmy w ostatnich latach naruszania granic, i to w formule, która nie była otwartymi inwazjami kraju na kraju, tylko właśnie poprzez przenikanie przez granicę".

"To, co działo się na Krymie, na wschodniej Ukrainie, a wcześniej w Gruzji, było formą właśnie przenikania przez granicę, a następnie destabilizacji terytorialnej już po drugiej stronie granicy. Więc pojęcie granicy i ochrony granicy w naszej części Europy jest rzeczą naprawdę niezwykle poważną" - oświadczył.

Były szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski w drugiej połowie sierpnia rozpoczął misję reprezentanta Polski przy ONZ w Nowym Jorku.