Rozczarowanie wywołał też fakt, że Biden nie zdecydował się na spotkanie z Zełenskim przed rozmowami z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Amerykańscy dziennikarze pisali, że taka rozmowa była planowana, ale została przełożona, gdy ukraińskie władze odwołały dobrze ocenianego przez USA dyrektora energetycznej spółki Naftohaz Andrija Kobolewa. Amerykanie zrozumieli desperacki sygnał Zełenskiego, przekazany za pośrednictwem prasy. Kilkadziesiąt godzin po publikacji Biden zadzwonił do ukraińskiego prezydenta i zaprosił go do siebie, choć wcześniej przez pięć miesięcy zwlekał z wykonaniem takiego telefonu, co wywoływało nad Dnieprem nieprzychylne komentarze. Wiceminister Bodnar tłumaczy, że relacje z USA są dobre, czego świadectwem ma być nie tylko zaproszenie do Białego Domu, ale i wizyta sekretarza stanu Antony’ego Blinkena w Kijowie 6 maja oraz udział delegacji USA w ubiegłotygodniowym szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie, choć na niskim szczeblu sekretarza transportu