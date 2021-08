Istnienie tego typu tajnych więzień jest nielegalne w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, a ludzie są tam przetrzymywani bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Wcześniej takie punkty prowadzili za granicą Amerykanie, przetrzymując w nich osoby podejrzewane o terroryzm. Jeden z nich mieścił się w Polsce. Ten program został jednak zakończony w 2009 r. Pekin dotychczas starał się sprowadzać do Chin Ujgurów i osoby oskarżane o korupcję, na podstawie zwyczajowych procedur ekstradycyjnych. Ujgurski Program Praw Człowieka melduje, że o ile w latach 1997–2007 Pekin ściągnął w ten sposób 89 przedstawicieli tej mniejszości etnicznej, to od 2014 r. ta liczba wzrosła do 1327 osób, a liczba państw, które przychyliły się do podobnych wniosków, urosła do 20. Były wśród nich także Zjednoczone Emiraty Arabskie. To samo dotyczy osób ściąganych pod pretekstem oskarżeń o łapówkarstwo i przestępstwa finansowe. Tylko w ubiegłym roku udało się w ten sposób sprowadzić do ChRL 1421 osób.