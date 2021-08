W środę na Ukrainie potwierdzono 1247 zakażeń SARS-CoV-2, 588 osób hospitalizowano, 24 chorych zmarło, a 1039 uznano za wyleczonych. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie i w obwodzie charkowskim.

Liczba zakażeń koronawirusem na Ukrainie rośnie czwarty tydzień z rzędu - odnotowują eksperci Kijowskiej Szkoły Ekonomii, cytowani przez portal Dzerkało Tyżnia. Oceniają, że sytuacja jest krytyczna w obwodach odeskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. Tam liczba hospitalizacji wzrosła o 100 procent.

Od początku pandemii infekcję wykryto na Ukrainie u ok. 2,26 mln osób, a bilans zgonów wynosi ponad 53 tys.

W pełni zaszczepionych jest ok. 2,58 mln ludzi. Łącznie przeprowadzono ponad 7 mln szczepień. Minister zdrowia Wiktor Laszko stwierdził w niedawnej rozmowie z Ukraińskim Radiem, że według badań chętnych do zaszczepienia się jest 65 proc. mieszkańców liczącej ok. 41 mln ludności Ukrainy.