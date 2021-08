Wydaje się, że Łukaszenka nie zaprzestał wykorzystywania żołnierzy sił specjalnych do rozprawy z opozycją. Śledztwo prowadzone przez Ukraińców w sprawie śmierci 3 sierpnia w Kijowie białoruskiego uchodźcy i jednego z liderów Białoruskiego Domu Witala Szyszoua wskazuje, że interesował się on właśnie aktywnością żołnierzy 5 brygady specnazu za granicą. W mediach społecznościowych miał prowadzić kanał „Tajniacy na eksport”, na którym gromadził dane osobowe żołnierzy sił specjalnych i pracowników białoruskich służb specjalnych zaangażowanych w operacje poza granicami Białorusi. Konkretna wiedza na ten temat jest dla Łukaszenki znacznie bardziej szkodliwa niż przebiegnięcie przez Szyszoua w lutym w Kijowie biegu na 2,334 m, który miał nawiązywać do art. 23.34 białoruskiego kodeksu karnego , z którego ludzie trafiają do więzienia za udział w pokojowych protestach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, jak podaje ukraińska sekcja BBC, miała ostrzegać diasporę białoruską, że do Kijowa wysłano z Mińska co najmniej kilku żołnierzy sił specjalnych. Wcześniej spekulowano, że również aresztowanego w maju na pokładzie samolotu Ryanair Ramana Pratasiewicza – obserwowano w Atenach przy użyciu wojska. Jeśli te informacje się potwierdzą, trzeba będzie przyjąć do wiadomości, że Łukaszenka na dobre zaczął coś na wzór wojny hybrydowej z Zachodem. Z jednej strony organizuje kanały przerzutu dla imigrantów z Bliskiego Wschodu na Litwę i do Polski. Z drugiej angażuje siły specjalne do dywersji, zabójstw czy obserwacji w obcych państwach. To już nie jest zabawny dyktator z zaczeską, który do wszystkich oprócz Władimira Putina mówi na „ty”. Alaksandr Łukaszenka wszedł na kolejny poziom brutalności. Stał się prezydentem-sztacheciarzem grasującym nie tylko w swojej remizie.