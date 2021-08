Zagraniczne media ostrzegają, że za kilka tygodni również Kabul może znaleźć się pod rządami talibów. – Kabulu nie będzie łatwo zdobyć. Jest celem skomplikowanym. Najprawdopodobniej rząd zgromadzi tam wszystkie swoje siły, które wycofa z innych miejsc – tłumaczy DGP dr Wojciech Szewko z Collegium Civitas. – Ale restytucja Islamskiego Emiratu Afganistanu to już fakt. Nie ma w tej chwili siły, która byłaby w stanie zatrzymać ten proces – tłumaczy. Kugiel wyjaśnia, że talibowie stosują strategię obwarzanka. Najpierw zgarnęli prowincje i dystrykty przygraniczne, by następnie coraz bardziej ten krąg zacieśnić i zbliżać się do stolicy. – Cała państwowość afgańska wygląda tak, jakby miała zaraz runąć jak domek z kart. To wygląda dość dramatycznie, ale mimo to do zdobycia Kabulu jest jeszcze daleka droga – opowiada analityk. – Liczebnie armia i policja afgańska są silniejsze od talibów. Trwają też różne dyplomatyczne zabiegi na poziomie międzynarodowym, więc postępy talibów nie będą przebiegały aż tak szybko – wyjaśnia.