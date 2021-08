Białoruskie władze dopatrują się spisku. – Wygląda na to, że incydent z Cimanouską to zaplanowana akcja mająca na celu dyskredytację sztabu trenerskiego naszej reprezentacji i członków Narodowego Komitetu Olimpijskiego, kolejna wrzutka informacyjna zmierzająca do emocjonalnego podkarmienia ekstremistycznie nastawionych postaci – oświadczyła senator Tacciana Runiec, a dyrektor państwowego koncernu radiotelewizyjnego Biełteleradyjokampanija Iwan Ejsmant dodał, że to „haniebny koniec kariery” Cimanouskiej. Sama zawodniczka mówi, że po ewentualnym powrocie na Białoruś obawiałaby się o swoje bezpieczeństwo. – Dano mi do zrozumienia, że w domu czeka mnie jakaś forma kary – mówiła w rozmowie z Associated Press.