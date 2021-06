Mińsk będzie miał utrudniony dostęp do rynków kapitałowych, bo sankcje objęły również sektor finansowy. Zakazano „jakichkolwiek uzgodnień służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów”. Kraje UE będą mogły jednak stosować wyjątki. Pożyczki będą mogły trafiać na Białoruś, jeśli ich celem będzie wsparcie ludności cywilnej i nie trafią one do władz, co ma za każdym razem stwierdzać „właściwy organ państwa członkowskiego”. Restrykcje próbowała zablokować Austria, broniąca interesów Raiffeisena, który jest obecny na białoruskim rynku za pośrednictwem należącego do niego Pryorbanku. Austria stała się drugim po Rosji źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. MSZ w Wiedniu zaprzeczało doniesieniom, by miało się sprzeciwiać obostrzeniom. Szef dyplomacji Alexander Schallenberg zwracał jednak uwagę, że sankcje będą musiały się obronić w europejskim sądzie.