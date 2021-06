Podobne ograniczenia funkcjonują w szpitalach w Anglii; każdy na swojej stronie internetowej zamieszcza wytyczne, zgodnie z którymi odbywają się wizyty. „Wiele obostrzeń w Anglii zostało złagodzonych w maju, ale my niestety wciąż nie możemy znieść obowiązujących w naszej placówce” – czytamy na stronie szpitala uniwersyteckiego w Londynie, gdzie wszystkie wizyty muszą być umówione wcześniej. „Inaczej możemy was nie wpuścić. Z naszego doświadczenia wynika, że może to być nieprzyjemne zarówno dla Państwa, jak i naszych pracowników”.