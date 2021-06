Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się w piątek w Białym Domu z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim i Abdullahem Abdullahem, przewodniczącym Najwyższej Rady Pokoju, odpowiedzialnej za rozmowy pokojowe z talibami. Wizyta odbędzie się niemal dwa miesiące po tym, jak spod Hindukuszu zaczęli wyjeżdżać pierwsi amerykańscy żołnierze. Media informują, że afgańscy przywódcy zostali do Waszyngtonu zaproszeni, ponieważ Pentagon obawia się, że po wycofywaniu wojsk w kraju ponownie dojdzie do rozlewu krwi. Ostatni wojskowi mają opuścić Afganistan 11 września w 20. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Ale urzędnicy Departamentu Obrony oczekują, że większość wyjedzie z Kabulu do 4 lipca.