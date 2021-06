Żadnych oczekiwań od dzisiejszego szczytu przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych w Genewie nie ma komentator państwowej agencji RIA Nowosti Piotr Akopow. „Nie będzie nadziei na pryncypialne zmiany w relacjach dwóch państw, ponieważ obiektywne i ciągle narastające sprzeczności geopolityczne oraz wewnątrzpolityczny kryzys w USA (w trakcie którego zbyt wiele Rosji zarzucano) wykluczają jakiekolwiek ocieplenie. Nie ma nadziei teraz i nie pojawią się one po Genewie” – czytamy. Zdaniem Akopowa jedyne, na co można liczyć, to powrót ambasadorów do obu stolic i rezygnacja z nałożonych w tym roku ograniczeń pracy przedstawicielstw dyplomatycznych – czym swoją drogą Rosjanie grozili także polskim placówkom, co jednak ostatecznie nie nastąpiło. „Najważniejsze, że w Genewie nie będzie zaufania, a bez zaufania żadne porozumienia nie są możliwe. Nieufność panuje po obu stronach, czyli to bardzo silne, wzajemne uczucie” – przekonuje Akopow.