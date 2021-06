Rosjanie własne oczekiwania wobec relacji z Zachodem przedstawili w artykule programowym, który w kwietniu na portalu agencji RIA Nowosti opublikował wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, wcześniej prezydent i premier. „W ostatnich latach stosunki Rosji i USA de facto przeszły od rywalizacji do konfrontacji, a w istocie wróciły do epoki zimnej wojny” – pisał, wzywając Zachód do okazania „gotowości pójścia na kompromis i rezygnacji z języka ultimatów i chamstwa, które uniemożliwiają dialog”. Miedwiediew do podstawowych postulatów zaliczył wycofanie się z sankcji nakładanych na Moskwę za uporczywe łamanie prawa międzynarodowego i niemieszanie się w sprawy ukraińskie, domyślnie mające być domeną Rosji.