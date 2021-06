– Dla chadecji jest to duży sukces: złapią oddech, którego potrzebowali na ostatniej prostej kampanii do wrześniowych wyborów do parlamentu. Gdyby wygrała AfD, to w lokalnych strukturach CDU pojawiłyby się znów głosy, by rozważyć nawiązanie z nią współpracy, a to stawiałoby kierownictwo partii w bardzo trudnym położeniu – wyjaśnia Lidia Gibadło z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. – Alternatywie dla Niemiec tym razem nie udało się wykreowanie jako partii dbającej o interesy wschodnich Niemców, czyli to, co pomogło im w sukcesach w wyborach regionalnych w 2019 r. – dodaje analityczka.