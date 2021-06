Radykalnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) była o 1 pkt proc. za nią, ale wcześniej zdarzały się sondaże, w których to ona wygrywała. Podium zamykali postkomuniści z Lewicy, a dopiero na piątym miejscu – jeszcze za SPD – byli Zieloni, którzy w ostatnich ogólnokrajowych sondażach są na drugim, a czasem nawet na pierwszym miejscu. Ich poparcie w tej prognozie to 8 proc. ankietowanych. Takie wyniki nie zaskakują, bo AfD na Wschodzie jest silna już od dłuższego czasu, a w poprzednich wyborach regionalnych zdobyła 23 proc. głosów, choć w skali całego kraju to poparcie wynosiło ok. 10 proc. Z kolei Zieloni, nawet jeśli teraz w Saksonii-Anhalt uzyskają jedynie 10 proc. głosów, w porównaniu do poprzednich wyborów z 2016 r. i tak podwoją swój wynik, bo pięć lat temu ledwo weszli do krajowego parlamentu.