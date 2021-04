Moskwa daje do zrozumienia, że wzrost napięcia jest związany z sankcjami wprowadzanymi przez Ukrainę. Na czarną listę trafił niedawno lider prorosyjskiej opozycji Wiktor Medwedczuk, a kontrolowane przez niego telewizje informacyjne zostały wyłączone. W sobotę Zełenski dodał do tej listy rosyjską Federalną Agencję ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej. Urząd, oficjalnie zajmujący się pracą na rzecz Rosjan mieszkających poza ojczyzną, w 2014 r. pomagał w koordynacji działań rosyjskiej agentury i separatystów w południowej i wschodniej części Ukrainy. „Jeśli radykalnie nastawieni ukraińscy politycy liczą, że ujdzie im płazem to, co zamierzają zrobić w DRL i ŁRL, to się mylą. Nie ujdą im płazem decyzje związane z zamknięciem opozycyjnych kanałów telewizyjnych i partii politycznych” – groził przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin.