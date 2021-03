Ze względu na kontrowersje w klubie parlamentarnym prezydenckiego Sługi Narodu (SN) Zełenski musiał się z tej koncepcji wycofać. Zamiast tego postanowił rozwiązać sprawę punktowo. W grudniu parlament przywrócił w złagodzonej wersji część podważonych przez KSU przepisów , dzięki czemu instytucje antykorupcyjne mogły wznowić funkcjonowanie. 28 grudnia prokuratora generalna postawiła Tupyckiemu zarzut przekupienia świadka. Następnego dnia prezydent na dwa miesiące pozbawił go funkcji sędziego KSU, a w lutym przedłużył decyzję o kolejny miesiąc. Sędzia tej decyzji nie uznał i zapowiedział, że wciąż będzie pełnił obowiązki. Przed tygodniem funkcjonariusze Państwowej Służby Ochrony nie wpuścili go do budynku, przez co nie odbyło się posiedzenie KSU. Sytuacja powtórzyła się także wczoraj.