Przynajmniej pierwszą dawkę otrzymało już ponad 30 mln Brytyjczyków, co oznacza, że ukłuto już ponad 45 proc. dorosłych obywateli. To daje jeden z najlepszych wyników na świecie. Z dostępnych danych wynika, że lepiej idzie jedynie Izraelowi. Wielka Brytania dystansuje m.in. Stany Zjednoczone, które mają ambitny plan, by za trzy tygodnie zapewnić możliwość zaszczepienia się 90 proc. dorosłych obywateli. Daleko w tyle za Wielką Brytanią pozostaje Unia Europejska. We Wspólnocie co najmniej pierwszą dawkę preparatu dostało 12 proc. mieszkańców. Natomiast Wspólnota i Zjednoczone Królestwo idą łeb w łeb, jeśli chodzi o drugą dawkę. Wczoraj Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC podawało wynik dla UE na poziomie 5,3 proc. Tymczasem na Wyspach drugą dawkę otrzymało prawie 3,7 mln osób, co oznacza 5,29 proc.