Strona chińska miała też ostatnie słowo co do programu wizyty. Pomimo niewielkiej ilości czasu, jaką mieli do dyspozycji eksperci, pierwsze dwa tygodnie po przyjeździe do Państwa Środka spędzili na kwarantannie w hotelu . W tym czasie chińscy naukowcy przedstawiali im konkluzje ze swoich badań, co można było zrobić przed przyjazdem do Państwa Środka, żeby nie tracić czasu. Zdziwienie budzą też elementy programu po zakończeniu kwarantanny. Ekspertom pokazano m.in. specjalną wystawę, która upamiętniała „decydujące zwycięstwo” w walce z wirusem dzięki przywództwu prezydenta Xi Jinpinga.