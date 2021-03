Do protestowania niezgodnego z zapisami ustawy mają zniechęcać wysokie kary. Za odmowę zastosowania się do poleceń dotyczących sposobu manifestowania ma grozić grzywna w wysokości 2500 funtów (13,4 tys. zł). Natomiast za uszkodzenie pomnika aktywistom będzie grozić do 10 lat więzienia. Ta druga sankcja to nawiązanie do trwającego w Wielkiej Brytanii sporu o posągi zniszczone podczas ubiegłorocznych protestów Black Lives Matter. Rząd Borisa Johnsona twierdzi, że zaproponowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem opozycji ustawa przyznaje policji zbyt szeroki wachlarz uprawnień, które władza może wykorzystać do ograniczenia wolności obywatelskich.