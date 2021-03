Mimo to uczestnicy podkreślają, że szczyt był potrzebny. – Wykorzystaliśmy go tak, jak planowaliśmy, czyli do nakreślenia naszych interesów i priorytetów. Tego samego dowiedzieliśmy się od drugiej strony – powiedział cytowany przez agencję Reutera anonimowy urzędnik amerykański. – Myślę, że posiadamy teraz trochę więcej informacji , które przydadzą się do budowania strategii wobec Państwa Środka – dodał.