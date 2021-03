Wydarzenia w Rosji pokazują, że wystarczy jedna ustawa, by rządzący mogli skrępować wolność wypowiedzi w internecie. Powołując się na prawo o informacji regulator rynku nałożył na Twittera kaganiec powolnego transferu. Oficjalnie – w imię ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami. Nad Wisłą powstała niedawno obawa, że do podobnych celów może posłużyć nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Przy złej woli ze strony władzy mielibyśmy wtedy wyłączanie internetu w imię obrony państwa przed atakami hakerskimi. Do projektu KSC wprowadzono bowiem przepisy o tzw. poleceniu zabezpieczającym wydawanym przez ministra ds. informatyzacji (obecnie jest nim premier). Operatorzy telekomunikacyjni byliby na jego podstawie zobowiązani do zakazania połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi – nawet na dwa lata. Pomysł tych regulacji wzbudził zaniepokojenie. Kwestia, czy przy takich przepisach grozi nam np. blokowanie dostępu do serwisów społecznościowych w kampanii wyborczej , stanęła m.in. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców. W efekcie projekt został zmieniony tak, by ograniczyć ryzyko nadużycia nowych uprawnień do tłumienia wolności wypowiedzi w sieci. W najnowszej wersji nie ma już furtki pozwalającej premierowi odstąpić od podania uzasadnienia polecenia zabezpieczającego. Wcześniejszy zapis umożliwiał to bowiem, gdyby tajemniczości w tej sprawie wymagały „względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego” – kryteria tak ogólne, że można by się na nie powołać właściwie w każdej sytuacji. Doprecyzowano też krytyczny punkt ustawy. Nowa wersja mówi o ograniczeniu ruchu sieciowego tylko z adresów IP lub stron WWW, które Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) sklasyfikował jako przyczynę trwającego incydentu krytycznego.