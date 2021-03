"Pozostajemy zaangażowani w promowanie otwartego internetu na całym świecie i jesteśmy głęboko zaniepokojeni zwiększonymi wysiłkami, by blokować i tłamsić publiczną dyskusję online" - napisał rzecznik Twittera, cytowany przez agencję Reutera.

Serwis odniósł się w ten sposób do środowej decyzji rosyjskiego regulatora mediów i internetu, Roskomnadzoru, o spowolnieniu działania Twittera w Rosji. Rosyjskie władze zarzuciły serwisowi, że mimo ich żądań nie usunął łącznie 3168 materiałów, jakoby zawierających treści zakazane. Chodzić miało m.in. "wezwania do nastolatków, by popełniali samobójstwa", pornografię dziecięcą i informacje na temat zażywania narkotyków.

Rosyjski regulator nieraz wyrażał pretensje pod adresem Twittera i innych serwisów internetowych. W ostatnich tygodniach żądał od nich usuwania apeli, zachęcających nastolatków do udziału w opozycyjnych demonstracjach.

Twitter odrzucił zarzuty pod swoim adresem, mówiąc, że stosuje politykę "zero tolerancji" dla materiałów wykorzystujących dzieci, wezwań do samobójstwa i samookaleczania.

"Nie pozwalamy, by używano Twittera do jakichkolwiek nielegalnych zachowań" - oznajmił serwis.