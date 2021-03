Języczkiem u wagi okazał się senator Joe Manchin z Wirginii Zachodniej, w której w listopadowych wyborach wygrał Trump. Manchin nie ukrywał, że nie podoba mu się pomysł podniesienia minimalnej stawki godzinowej w całych USA do 15 dol. I choć pomysł ostatecznie z przyczyn proceduralnych nie trafił do pakietu, Manchin wykorzystał wagę swojego głosu, by wymusić na kolegach z partii dalsze ustępstwa. W ten sposób zasiłki dla bezrobotnych skurczyły się o 100 dol. i będą wypłacane krócej. Niższe czeki trafią również do zamożniejszych Amerykanów (pełna kwota 1400 dol. jest wypłacana do wspomnianego limitu zarobków , później zaś stopniowo się kurczy).