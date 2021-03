Z czego wynika ta zmiana? W dużych metropoliach zwyczajnie brakuje działek budowlanych. Średnio mieszkania mają też dwa razy mniejszą powierzchnię niż domy , w 2020 r. było to ok. 78 mkw. Liczba gospodarstw domowych w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców rośnie najszybciej (o 25 proc. od 2000 r.), a mocno spada w miejscowościach poniżej 20 tys., gdzie znów jest na poziomie z przełomu wieków. To oznacza większy popyt w miastach. Do wzrostu liczby mieszkańców w miastach na pewno bardzo mocno przyczyniła się duża imigracja z ostatnich lat. Jest to główną przyczyną tego, dlaczego niemiecki rynek budowlany ma się bardzo dobrze. „W 2021 r. oczekujemy dalszego wzrostu liczby oddawanych do użytku mieszkań. Po raz pierwszy od 20 lat może zostać wybudowanych ponad 300 tys. domów i mieszkań” – czytamy w analizie opublikowanej właśnie przez państwowy bank rozwoju KfW. Warto pamiętać, że będzie to o 50 proc. więcej niż w 2012 r., gdy wybudowano 200 tys. lokali.