Rzecznik napisał, że Viera Jourova obraziła Węgry i Węgrów, a także przyniosła ujmę reputacji Komisji, która powinna być ponad polityką. „Zrobiła to wielokrotnie, dowodząc, że nie nadaje się na swoje stanowisko” – oświadczył Kovacs.

Komisarz Jourova podczas debaty online o przyszłości Europy, zorganizowanej przez Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), nazwała w środę Węgry „chorą demokracją”. Pytana, czy wszystkie państwa członkowskie UE spełniają kryteria demokracji, odparła, że sytuacja na Węgrzech jest „najbardziej niepokojąca”. „Mówiłam to wiele razy, językiem dyplomatycznym i może niebyt dyplomatycznym, że widzimy w Węgrzech nie nieliberalną demokrację, tylko chorą demokrację”.

Władze Węgier wielokrotnie krytykowały Vierę Jourovą za wypowiedzi o tym kraju. We wrześniu premier Viktor Orban powiedział, że powinna ustąpić ze stanowiska, bo jej wypowiedzi „są nie do pogodzenia z funkcją zajmowaną przez nią w Komisji”. Dodał, że dopóki to się nie stanie, dopóty „rząd węgierski zawiesza dwustronne kontakty polityczne z Vierą Jourovą”.