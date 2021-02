Obecnie najlepiej to widać na przykładzie komunikatów związanych z zakupem 7 mln szczepionek z Chin i Rosji, które będą podawane Węgrom, chociaż nie zostały dopuszczone do stosowania na terytorium reszty państw Unii Europejskiej. Z mediów prorządowych Węgrzy nie dowiedzą się jednak o tych wątpliwościach, podobnie jak nie dowiedzą się o trwających od półrocza protestach na Białorusi, bo nie wpisuje się to w obraz relacji węgiersko-rosyjskich. Podobnie rzecz się ma z rosyjską agresją na Ukrainę. W tym systemie świat jest czarno-biały. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Przekaz propagandy politycznej jest podawany dalej bez refleksji. Świat kreowany przez te media musi być jasno wytłumaczony w taki sposób, by odbiorca nie miał szans na zastanowienie się, czy faktycznie jest tak, jak mu się mówi.