Podróżni przybywający do Francji z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii muszą przedstawiać negatywny wynik badania na obecność koronawirusa przeprowadzonego metodą PCR nie wcześniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Wymóg nie dotyczy dzieci poniżej 11. roku życia, zawodowych kierowców i pracowników transgranicznych. Oprócz testu trzeba wypełnić oświadczenie, w którym deklaruje się brak symptomów związanych z Covid-19 i brak kontaktów w ostatnim czasie z osobami dotkniętymi tą chorobą. Po przyjeździe nie trzeba przechodzić kwarantanny.

Od niedzieli 31 stycznia podróże do Francji z państw spoza EOG i Szwajcarii, a także wyjazdy do tych krajów z Francji są generalnie zabronione. Uzasadnione wyjątki obejmują podróże związane z pracą, sytuacją rodzinna lub względami zdrowotnymi, a także przyjazdy z kilku państw uznanych za strefę niskiego ryzyka epidemicznego, np. Australii, Tajlandii i Korei Południowej. We Francji w ciągu ostatniego tygodnia diagnozowano średnio 20,6 tys. infekcji koronawirusem dziennie, a na Covid-19 umierało 448 osób; zarówno liczba zakażeń, jak i zgonów rośnie - wynika z zestawienia agencji Reutera.

Osoby udające się do Wielkiej Brytanii muszą mieć negatywny wynik badania na koronawirusa, wykonanego najwcześniej na trzy doby przed rozpoczęciem podróży, a także wypełnić przez internet formularz lokalizacyjny zawierający dane osobowe i miejsce, w którym się zatrzymają. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii trzeba również przejść obowiązkowo 10-dniową samoizolację. W Anglii po pięciu dniach można odpłatnie wykonać test i w przypadku negatywnego wyniku zakończyć kwarantannę.

Podróżni z 33 państw uznanych za najbardziej niebezpieczne epidemicznie (niektóre kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki oraz Portugalia i Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ogóle nie mogą podróżować do Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to obywateli i rezydentów brytyjskich. Takie osoby wracając do Wielkiej Brytanii muszą jednak bezwzględnie odbyć kwarantannę, która od 15 lutego będzie się odbywała w położonych w pobliżu lotnisk hotelach. Powracający z krajów wysokiego ryzyka spędzą 10 dni zamknięci w pokojach, z których każde wyjście będzie się odbywało w towarzystwie pracowników ochrony. Brytyjski rząd podkreśla, że wyjazdy zagraniczne w celach turystycznych lub rozrywkowych są zakazane. W ostatnim tygodniu w Wielkiej Brytanii stwierdzano średnio 21,2 tys. zakażeń i tysiąc zgonów dziennie, oba wskaźniki spadają - informuje Reuters.

Osoby wybierające się do Niemiec z Polski muszą zgłosić swój przyjazd na specjalnej stronie internetowej. Ponieważ Polska, podobnie jak większość terenów Unii Europejskiej, uznawana jest za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego, wjazd do Niemiec generalnie łączy się z koniecznością wykonania przed podróżą lub bezpośrednio po przyjeździe testu, a także z odbyciem 10-dniowej kwarantanny. Szczegółowe zasady ustalane są przez władze poszczególnych krajów związkowych Niemiec, istnieją od nich wyjątki dotyczące m.in. pracowników transgranicznych i zawodowych kierowców. Niemcy zawiesiły także w zeszłym tygodniu ruch pasażerski z Wielką Brytanią, Irlandią, Portugalią, Brazylią i Republiką Południowej Afryki, czyli krajami,w których szerzą się nowe, bardziej zakaźne warianty koronawirusa. Jak donosi Reuters, w Niemczech w ostatnim tygodniu odnotowywano średnio 9,6 tys. infekcji dziennie i 642 zgony na Covid-19; obie wartości spadają.

Do Czech można się udać z Polski tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z pracą lub sytuacjami rodzinnymi, zakazane są wyjazdy turystyczne. Obowiązkowe jest wypełnienie dostępnego online formularza lokalizacyjnego i przedstawienie negatywnego wyniku testu. Jeżeli jest to badanie typu PCR, powinno być wykonane najwcześniej na 72 godz. przed wjazdem, badanie antygenowe musi mieć najwyżej 24 godz. Po wjeździe do Czech należy się samoizolować przez pięć dni, po czym ponownie wykonuje się test PCR. Zasady te nie dotyczą m.in. pracowników transgranicznych czy osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. Przez ostatni tydzień każdego dnia w Czechach przybywało średnio 6,9 tys. zakażeń i ich liczba nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem; z powodu koronawirusa codziennie umierało 126 osób, zgonów było mniej niż w poprzednich siedmiu dniach - przekazał Reuters.

Do 31 marca zakazane są wszystkie podróże turystyczne do i z Belgii. Osoby z państw UE mogą wjechać do tego kraju w celach zawodowych lub rodzinnych, deklarując dozwoloną przyczynę podróży w oświadczeniu. Trzeba także wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny i przedstawić aktualny negatywny wynik testu. Osoby z obszarów podwyższonego ryzyka, w tym z Polski, kierowane są też na obowiązkową kwarantannę, kończącą się po siedmiu dniach kolejnym badaniem na obecność koronawirusa. W Belgii w ostatnim tygodniu diagnozowano średnio 2,3 tys. infekcji dziennie, a ich liczba wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem; każdego dnia na Covid-19 umierało 33 chorych, liczba zgonów była mniejsza niż w poprzednim tygodniu.

Podróżni udający się do Holandii transportem zbiorowym z UE muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed przybyciem do tego kraju. Osoby przylatujące do Holandii samolotem muszą także wykonać szybki test antygenowy na cztery godziny przed rozpoczęciem podróży i wypełnić deklarację dotyczącą stanu zdrowia. Dodatkowo po przybyciu na miejsce trzeba przejść 10-dniową kwarantannę, którą można skrócić po otrzymaniu po piątym dniu izolacji negatywnego wyniku badania. Od tych zasad obowiązują wyjątki np. dla kierowców ciężarówek. Władze Holandii stanowczo odradzają jednak do końca marca wszystkie podróże do i z kraju, z wyjątkiem tych naprawdę niezbędnych. Poza określonymi wyjątkami do kraju nie mogą wjechać osoby spoza UE, w tym z Wielkiej Brytanii, z którą zawieszono komunikację lotniczą i promową. W ostatnich siedmiu dniach w Holandii wykrywano średnio 3,8 tys. zakażeń dziennie, a bilans ofiar epidemii powiększał się każdego dnia o 59 zgony; oba wskaźniki maleją.

Osoby z Polski wyjeżdżające do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Bułgarii i na Maltę muszą przedstawić negatywny wynik testu. W Austrii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Udając się do Grecji, trzeba przygotować negatywny wynik badania, a także przejść tygodniową samoizolację. Z Polski w celach turystycznych nie można obecnie wyjechać na Cypr i Węgry. Od poniedziałku 8 lutego wszyscy podróżni przybywający do Szwajcarii muszą wypełnić internetowy formularz rejestracyjny i przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Większość państw Europy ograniczyła możliwość wjazdu dla osób spoza UE, wiele krajów zawiesiło też komunikację pasażerską z Wielką Brytanią, Brazylią i RPA.

Polskie MSZ apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne. W ostatnim tygodniu w Polsce każdego dnia stwierdzano średnio 5,3 tys. zakażeń i 263 związane z epidemią zgony; obydwie wartości malały - wynika z zestawienia Reutersa. Wjazd na teren RP dla osób niebędących obywatelami lub rezydentami państw UE jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Osoby, które przybyły do Polski z zagranicy środkami transportu zbiorowego są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy zarówno podróżnych przybywających z UE, jak i spoza Wspólnoty; również polskich obywateli. Z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby posiadające nie starszy niż 48 godz. negatywny wynik testu czy osoby już zaszczepione przeciwko Covid-19.

Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie dostępne są na prowadzonej przez UE stronie www.reopen.europa.eu/pl, a także na stronie polskiego MSZ www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.