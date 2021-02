Borrell jako jeden z pierwszych światowych polityków potępił rosyjskie władze za brutalne traktowanie manifestantów, którzy 23 stycznia po raz pierwszy wyszli na ulice w obronie Nawalnego. Od tej pory zatrzymano już kilkanaście tysięcy osób. A jednak Komisja Europejska nie zdecydowała się na odwołanie wizyty, choć postulowały to niektóre państwa członkowskie. Inne proponowały, by Borrell skonsultował swoją wizytę z Waszyngtonem albo przed odlotem do Moskwy zawitał na krótko do Kijowa.