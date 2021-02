– Siedzi tu dwóch i jeden mówi: wsadźmy Nawalnego za to, że stawiał się w inspekcji w poniedziałki, a nie w czwartki. A drugi na to: wsadźmy Nawalnego za to, że nie pojawił się od razu po wyjściu ze śpiączki – mówił polityk podczas wczorajszej rozprawy. – A ja bym chciał, żeby wszyscy jeszcze raz zwrócili uwagę na to, że sens tej rozprawy sprowadza się do tego, żeby wsadzić mnie w sprawie, w której zostałem już uznany za niewinnego. W sprawie, która została uznana za sfabrykowaną – dodawał w mowie końcowej. – Przyczyną jest nienawiść i strach jednego człowieka mieszkającego w bunkrze. Śmiertelnie go obraziłem tym, że przeżyłem – przekonywał, nawiązując do pandemicznego zniknięcia Putina z przestrzeni publicznej.