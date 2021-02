Po drugie, kiedy Komisja Europejska i koncern AstraZeneca nie mogły dojść do porozumienia, obie strony zgodziły się pokazać umowę na rezerwację szczepionek. Bruksela udowodniła co prawda, że ma rację, twierdząc, iż szwedzko-brytyjski koncern nie może obniżać dostaw wyłącznie do UE, utrzymując takie samo zaopatrzenie do Wielkiej Brytanii. Ale biorąc nawet to pod uwagę, nie do końca wiadomo, ile sztuk preparatu producent powinien dostarczyć do UE np. w I kw. – Trudno mi naprawdę nazwać ten liczący 42 strony dokument kontraktem. Jest to raczej deklaracja dobrych intencji – komentował wczoraj szef komisji budżetowej w Parlamencie Europejskim Johan Van Overtveldt. Sandra Gallina, szefowa dyrekcji zajmującej się zdrowiem w KE , tłumaczyła, że w czasie, kiedy negocjowano umowy z koncernami farmaceutycznymi, nie było jeszcze pewne, czy i kiedy prace nad szczepionkami przyniosą efekt. Jak dodała, szukano dobrych warunków finansowych, bo chodziło o publiczne pieniądze.