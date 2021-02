Jej rządy budziły kontrowersje, oskarżano ją choćby o dopuszczenie do ludobójstwa dokonanego w 2017 r. na muzułmańskich Rohingjach. Jednak dopiero po listopadowym głosowaniu siły zbrojne wypowiedziały jej posłuszeństwo. NLD utrzymała stan posiadania w obu izbach parlamentu, zaś utworzona przez wojsko Związkowa Partia Solidarności i Rozwoju poniosła spektakularną klęskę. Wojskowi się tego nie spodziewali i oskarżyli Aung San Suu Kyi o fałszerstwa, których jednak nie byli w stanie udowodnić. Plotki o planowanym puczu krążyły od kilku dni. Wczoraj armia przeszła do czynów. Aung San Suu Kyi i cywilny prezydent Win Myint zostali uwięzieni. Wprowadzono stan wyjątkowy, a mieszkańcy w panice ruszyli do sklepów i bankomatów