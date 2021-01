Rezydencja w stylu włoskim ma 18 tys. mkw. powierzchni, co czyni ją największym prywatnym domem w Rosji. Obecnie trwa w niej remont, ponieważ ściany zdążyły się pokryć pleśnią. Na terenie pałacu znajdziemy kasyno, scenę teatralną z dwupoziomową widownią, basen, salę do palenia sziszy z rurą do tańca, a także liczne pomieszczenia gospodarcze włącznie z oddzielnymi pokojami do obróbki różnych rodzajów pożywienia (warzyw, mięsa, a nawet oddzielna sala do przygotowywania jajek). Pałac jest chroniony przez służby specjalne poprzez zakaz lotów i żeglugi na milę od brzegu. Nieopodal stoi przywieziona z Grecji cerkiew w stylu bizantyjskim oraz podziemna hala do gry w hokeja.