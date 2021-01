Jack Ma nagrał 50-sekundowy filmik na uroczystość zorganizowaną dla wiejskich nauczycieli przez jedną z fundacji. Gdy tylko chińskie media podały, że biznesmen się odnalazł, notowania Alibaby na giełdzie w Hongkongu zaczęły szybko rosnąć. Firma zakończyła dzień z 8,5 proc. na plusie. – Pojawienie się Jacka Ma uspokoiło inwestorów po masie dotychczasowych plotek – komentował dla Reutersa hongkoński broker Steven Leung.

Na razie nie wiadomo, czy multimiliarder zniknął z własnej woli, by ugasić gniew rządzących komunistów, czy też został do tego zmuszony. Październikowe wystąpienie w Szanghaju i tak zaszkodziło planom stworzonej przez niego grupy, ponieważ regulator zablokował szykującą się pierwszą ofertę publiczną należącej do Alibaby spółki Ant Group. Firma chciała zebrać na giełdach w Hongkongu i Szanghaju 34,5 mld dol., co byłoby największą taką operacją w historii. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem inwestorów debiut miał mieć miejsce 5 listopada.