Każdy kolejny „szyfrogram”, jaki wysyłał, czytało i podawało więcej osób. Pomogły media społecznościowe . Q „przepowiadał” kolejne wydarzenia. I choć prawie bez wyjątku się mylił, to zbudował na tyle wciągający świat i subkulturę, że rosła ona w siłę latami. Niektórzy uważali, że Trump i Q to jedna i ta sama osoba. „Szamanem QAnon” nazwał się Angeli, człowiek-bizon. To QAnonowcy stanowili istotną grupę wśród tych, którzy wdarli się do Kapitolu.QAnon opiera się na dwóch prawdach wiary. Po pierwsze, w Ameryce działa amoralna, wielbiąca Szatana i wykorzystująca seksualnie dzieci klika najpotężniejszych ludzi w państwie – środowisk skupionych wokół Clintonów, medialnych elit, establishmentu, służb specjalnych i świata Hollywood. Łączny wpływ tych ludzi na rzeczywistość – od kierowania cyklem newsowym i kulturą masową po kontrolę nad tajnymi służbami – pozwala im bezkarnie dopuszczać się nawet najohydniejszych przestępstw. Drugi filar QAnon to wiara, że Trump położy temu kres. Cała jego misja w Białym Domu służy wyłącznie jednemu: by doszło do aresztowania, rozliczenia i wypędzenia tej bandyckiej elity. Trump miałby użyć aparatu państwa – służb, FBI, Gwardii Narodowej i armii wiernych mu patriotów – przeciwko tym, którzy wcześniej używali tych samych instytucji, by kryć swoje niecne postępki. W mitologii QAnon wydarzenie to nazywano burzą lub zawieruchą, czyli the storm. Uchwyconą kiedyś przez kamery enigmatyczną wypowiedź Trumpa do zgromadzonych w Gabinecie Owalnym gości – „widzicie właśnie ciszę przed burzą” – QAnonowcy potraktowali jako oczywisty znak. Z czasem zresztą znaczenie tego, czym będzie „burza” ewoluowało – jedni sądzili, że chodzi o masowe aresztowania elit, inni, że o wybuch rozruchów i wojny domowej w USA, inni, że wprost o apokalipsę. Przez lata tajemniczy Q – jeden człowiek bądź kolejni naśladowcy – wysłał pięć tysięcy wiadomości, wskazówek, rebusów, szyfrów i przepowiedni. Ostatnia z nich – z ósmego grudnia – odsyła do teledysku na YouTube, który wygląda jak reklama zbrojnego powstania i zachęca do walki z wynikiem listopadowych wyborów.