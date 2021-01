Na razie ze względów bezpieczeństwa przełożona została próba inauguracji, która miała się odbyć w niedzielę – donosi portal Politico. Zespół Bidena odwołał także podróż pociągiem do Waszyngtonu z Wilmington, gdzie mieszka prezydent elekt. Ale zagrożenie występuje także poza stolicą państwa. FBI ostrzega, że do ataków może dojść we wszystkich 50 stanach.